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Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

Супруги перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

Фото : Daniel Leal-Olivas19 января 2020, 06:42

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы, говорится в заявлении Букингемского дворца, сообщает BBC.

С весны текущего года они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Герцог и герцогиня Сассекские также перестанут исполнять королевские обязанности на постоянной основе и больше не будут получать государственные средства на официальные мероприятия.

Кроме того, говорится в релизе, они намерены вернуть казне средства, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре - Фрогмор-коттеджа. Как отмечает Речь идет о £2,4 млн (около $3,1 млн).

Принц Гарри и Меган Маркл более не смогут официально представлять королеву. Несмотря на это, они "дали понять, что будут своими действиями поддерживать ценности Ее Величества", сообщили в Букингемском дворце.

После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь, - сказано в заявлении Елизаветы II.


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