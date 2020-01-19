Мужчина избивал своих детей из-за схожести с экс-женой

Детей систематически избивали руками, ногами и бейсбольной битой.

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Санкт-Петербурга Максима Бердникова, сообщает Вести.

Его супруге Татьяне на трое суток продлил срок задержания. Пара обвиняется в истязании детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, - сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пятницу Главное следственное управления СК РФ по Петербургу сообщило о возбуждении ряда уголовных дел в отношении семейной пары - мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по подозрению в истязании девочки и мальчика, отцом которых является глава этой семьи.

Бердников обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетних. <...> Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Татьяны Бердниковой. <...> Бердникова [также] обвиняется в истязании, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны. Установлено также, что мужчина избивал и своего сына 2015 года рождения. Дети в настоящее время помещены в специализированное учреждение.

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