Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мужчина избивал своих детей из-за схожести с экс-женой

Детей систематически избивали руками, ногами и бейсбольной битой.

Фото : pixabay19 января 2020, 08:54

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Санкт-Петербурга Максима Бердникова, сообщает Вести.

Его супруге Татьяне на трое суток продлил срок задержания. Пара обвиняется в истязании детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, - сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пятницу Главное следственное управления СК РФ по Петербургу сообщило о возбуждении ряда уголовных дел в отношении семейной пары - мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по подозрению в истязании девочки и мальчика, отцом которых является глава этой семьи.

Бердников обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетних. <...> Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Татьяны Бердниковой. <...> Бердникова [также] обвиняется в истязании, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны. Установлено также, что мужчина избивал и своего сына 2015 года рождения. Дети в настоящее время помещены в специализированное учреждение.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты