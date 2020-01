Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде боя

Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде, сообщает Eurosport.ru.

В главном поединке в дивизионе полусреднего веса ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор победил американца Дональда Ковбоя Серроне. Ноториус с первых же секунд пошел в атаку и мощно осыпал соперника ударами. Конор плечом разбил нос сопернику, а затем удачно попал хай-киком слева и опрокинул Серроне на канвас.

Рефери не остановил поединок и ирландец продолжил бить лежащего Ковбоя руками. На 40-й секунде судья засчитал победу Макгрегору.

RETURN OF THE MAC ????????@TheNotoriousMMA gets in done in under a minute at #UFC246 pic.twitter.com/pnSSzW2V5x