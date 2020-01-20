Зеленский захотел надежных отношений с США лишь при одном условии
Он сделал, что мог для хороших отношений между странами.
Фото : wikipedia20 января 2020, 06:38
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны, сообщает lenta.ru.
Он рассказал об этом в интервью изданию The Times of Israel.
Зеленский назвал США одним из стратегических партнеров Украины, однако добавил, что не хочет вовлекаться во внутриполитические процессы Вашингтона. Украинский лидер так же упомянул о телефонных разговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По его словам, он сделал, что мог для хороших, надежных и прочных отношений между странами.
Зеленский прокомментировал и отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что между главами начался диалог, а также состоялись несколько телефонных звонков. Украинский лидер отметил обмен пленными и возвращение кораблей, а также первую встречу с Путиным на саммите в нормандском формате.
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