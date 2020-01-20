Неизвестный с ножом убил трех человек в Лондоне
Преступник пока не задержан.
Фото : isralove20 января 2020, 08:17
Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом на северо-востоке Лондона, передает ТАСС.
По данным представителей Скотленд-Ярда, инцидент произошел в воскресенье вечером.
В полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили на месте тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. На телах погибших были обнаружены ножевые ранения.
До настоящего момента выйти на след убийцы полиции так и не удалось. По факту ведется расследование. Преступник пока не был задержан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003331-d176fbe448203273daf9aac465c01110
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...