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Неизвестный с ножом убил трех человек в Лондоне

Преступник пока не задержан.

Фото : isralove20 января 2020, 08:17

Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом на северо-востоке Лондона, передает ТАСС.

По данным представителей Скотленд-Ярда, инцидент произошел в воскресенье вечером.

В полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили на месте тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. На телах погибших были обнаружены ножевые ранения.

До настоящего момента выйти на след убийцы полиции так и не удалось. По факту ведется расследование. Преступник пока не был задержан.


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