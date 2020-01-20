В поисках снега: во всем мире прошел World Snow Day

Не секрет, что глобальное потепление серьезно угрожает зимним видам спорта на снегу.

Всемирный день снега прошел по всему миру в девятый раз. В этом году он прошел на фоне тотального дефицита снега в странах Европы. Казахстан не остался в стороне от глобальной акции, передает zakon.kz.

Не секрет, что глобальное потепление серьезно угрожает зимним видам спорта на снегу. Даже в Северной Европе, например, в Хельсинки, Стокгольме, Таллинне в декабре и январе на улицах невозможно отыскать снег, будто сейчас не разгар зимы, а настоящая весна или осень. Разве что на севере Финляндии, Швеции и Норвегии снега предостаточно, также как и высокогорных курортах США и Канады. В центре Европы со снегом проблем не меньше. Например, в декабре лыжники бежали Этап Кубка мира под ливнем в словенской Планице (в 2023-м там пройдет чемпионат мира), биатлонисты месили рыхлый искусственный снег на ЭКМ во французском Анси. Лишь высокогорные районы Альп не обделены снегом.

В Алматы постоянный снежный покров который год появляется только в январе, хотя лет 20-30 назад зимняя сказка приходила в крупнейший город Казахстана в конце ноября и уж точно в декабре. Тем не менее, в горных районах Алматы со снегом проблем нет, например, лыжный сезон-2019/20 у нас открылся уже в ноябре.

World snow day - ежегодный международный детский праздник, который отмечают на всех горнолыжных курортах мира по инициативе Международной ассоциации лыжного спорта (FIS). В этом году во Всемирный день снега (World Snow Day) прошло 363 мероприятия и акций в 45 странах.

19 января в рамках World Snow Day 2020 единовременно прошли разные мероприятия во всех странах, принимающих участие в снежном дне - от альпийских гор до крупных городов. Например, во всем Китае прошло 72 мероприятия с бесплатными или льготными уроками катания на лыжах, прокатом снаряжения, в Польше организованы уроки катания на лыжах и сноуборде для детей, в Норвегии организовали день открытых дверей со ски-пассом за 50NOK (5 евро) для всех детей. Бесплатные уроки по сноуборду прошли в Перу и Бразилии, школы World Snow Day открылись по всей Литве, специальные цены на билеты на подъемники и бесплатные уроки для детей в честь всемирного дня снега были организованы в канадском Лейк-Луизе, также уроки катания на лыжах и сноуборде прошли по всей долине Энгадин в Швейцарии, детские снежные фестивали состоялись в столицах Эстонии и Монголии Таллинне и Улан-Баторе.

Алматы не остался в стороне. На Шымбулаке прошли бесплатные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине "Гигантский слалом", для всех желающих детей в возрасте от 5 до 12 лет, на двух учебных трассах "Белый мишка" и "Профессор".

В этом году было зарегистрировано 106 участников. Каждому участнику был выдан стартовый набор участника, который включал в себя стартовый номер, сладости, рюкзак, питьевой йогурт, карту мероприятия, раскраску и воду.

В своем заявлении для всего мира президент Международной федерации лыжных видов спорта FIS Джан Франко Каспер отметил, что Всемирный день снега вновь превзошел все ожидания.

- Это большое достижение и свидетельство того, насколько важны дети и семьи для занятий зимними видами спорта, - отметил он.

Альберт Ахметов

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