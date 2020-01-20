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Чиновница заплатит 12 млн за миллионую взятку

Она пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе.

Фото : inaktau.kz20 января 2020, 10:22

Руководитель отдела ЖКХ Сатпаева осуждена за мошенничество, передает zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу Карагандинской области.

По информации пресс-службы, ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сатпаева" Кунедиловой К.Ш.

Она подозревалась в попытке получения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 1 млн 200 тыс.тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за подписание акта приемки выполненных работ и перечисления оставшихся денежных средств по договору о государственных закупках, - говорится в сообщении.

17 января приговором Сатпаевского городского суда чиновница признана виновной в покушении на мошенничество и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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