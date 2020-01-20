Чиновница заплатит 12 млн за миллионую взятку

Она пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе.

Руководитель отдела ЖКХ Сатпаева осуждена за мошенничество, передает zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу Карагандинской области.

По информации пресс-службы, ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сатпаева" Кунедиловой К.Ш.

Она подозревалась в попытке получения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 1 млн 200 тыс.тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за подписание акта приемки выполненных работ и перечисления оставшихся денежных средств по договору о государственных закупках, - говорится в сообщении.

17 января приговором Сатпаевского городского суда чиновница признана виновной в покушении на мошенничество и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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