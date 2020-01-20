За ДТП в пьяном виде теперь можно лишиться прав пожизненно

Вступил в силу закон по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности, предусматривающий отдельную статью за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

В Казахстане вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за нарушение правил дорожного движения в алкогольном опьянении, сообщает zakon.kz.

Так, подписанный главой государства закон в конце 2019 года по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления прав личности предусматривает отдельную статью за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортом в состоянии опьянения усилена административная, а также вводится уголовная ответственность (новая ст. 345-1 Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения).

Если водитель сел за руль в состоянии опьянения, то даже не совершив аварии и не причинив вреда гражданам, он будет подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен прав на 7 лет (ст. 608 КоАП).

При повторном нарушении арест будет увеличен до 20 суток, а срок лишения прав - продлен еще на 8 лет (ст. 608 КоАП).

При совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан пьяный водитель будет наказываться в уголовном порядке на срок до 3 лет лишения свободы и лишением прав на вождение транспорта на 10 лет, а в случае причинения смерти - на срок до 10 лет лишения свободы и лишением прав на срок от 10 лет до пожизненного.

Лица, лишенные водительских прав, за совершение аналогичных нарушений будут нести не административную, а только уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с обязательным пожизненным лишением прав на вождение транспорта.

Кроме того, согласно закону "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы" изменилась величина месячного расчётного показателя (МРП), который используется для расчета штрафов, на 2020 года он составляет 2651 тенге.

Соответственно изменились и суммы штрафов за допускаемые нарушения. Наиболее частые из них:

Превышение установленной скорости движения

1. Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч влечет штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге).

2. Превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч - штраф в 10 МРП (26 510 тенге).

3. Превышение установленной скорости движения более чем на 40 км/ч влечет штраф в 20 МРП (53 020 тенге).

За повторные нарушения (от 20 км и выше) в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в 30 МРП (79 530 тенге).

Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).

При этом указывается, что во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи.

За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользование ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге).

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД влечет штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге).

2. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге).

За повторные нарушения в течение года - штраф в размере 30 МРП (79530 тенге).

3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление ТС на срок 6 месяцев.

Действие, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления ТС, влечет штраф в размере 50 МРП (132 550 тенге).

Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке - штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).

Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС - штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).

Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов - штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).

Уклонение от уплаты за платную парковку в специально оборудованных местах - штраф в размере 3 МРП (7953 тенге).

За повторное уклонение в течение года - штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге).

Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 607 настоящего Кодекса, влечет штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).

За повторное нарушение - штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге).

Нарушение водителями ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества

Так, нарушение, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 25 МРП (66 275 тенге) или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев.

Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влекут штраф в размере 40 МРП (106 040 тенге) или лишение права управления ТС на срок до 9 месяцев.

Если совершивший подобные нарушения не имел прав либо был их лишен, то предусмотрен штраф в 60 МРП (159 060 тенге).





Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП



Так, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, — лишение права управления ТС на срок 1 год.

За повторное нарушение грозит штраф в размере 100 МРП (265 100 тенге) либо административный арест на 30 суток.

Если же водитель оставил место ДТП в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, то он освобождается от ответственности по настоящей статье.

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