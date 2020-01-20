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Трамп приступил к борьбе с "родильным туризмом"

Ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.

Фото : forumdaily.com20 января 2020, 11:46

В США планируют ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, передает РИА Новости со ссылкой на представителей Белого дома.

Предоставление гражданства по праву рождения гарантируется 14-й поправкой конституции США. Это положение президент Дональд Трамп называл "откровенно смешным".

Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с "родильным туризмом". Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии, — рассказал изданию источник в администрации президента.

По американским законам, любой родившийся на территории страны ребенок становится ее гражданином. Планируемые изменения касаются выдачи виз типа B, которые иностранцы получают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями.

Сотрудники госдепа смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В администрации Трампа предполагают, что сотрудники госдепартамента обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

По оценкам центра изучения миграции, в США ежегодно появляются на свет около 33 тысяч детей, чьи родители прибыли в страну ради получения младенцами гражданства.

Больше всего таких матерей прибывает из Китая, России и Нигерии.


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