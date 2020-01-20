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Землетрясение ощутили жители Талдыкоргана и Текели

Текели - 3-4 балла, Талдыкорган - 3 балла.

Фото : Казинформ20 января 2020, 11:56

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 января в 11.31 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 231 км на северо-восток от Алматы между городом Текели и селом Руднечный.

Энергетический класс землетрясения 11.3.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 44.74° с.ш. 78.85° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Текели 3-4 балла, г.Талдыкорган 3 балла.

По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура, Казслезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.


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