Землетрясение ощутили жители Талдыкоргана и Текели
Текели - 3-4 балла, Талдыкорган - 3 балла.
Фото : Казинформ20 января 2020, 11:56
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 января в 11.31 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
Эпицентр землетрясения расположен в 231 км на северо-восток от Алматы между городом Текели и селом Руднечный.
Энергетический класс землетрясения 11.3.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 44.74° с.ш. 78.85° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Текели 3-4 балла, г.Талдыкорган 3 балла.
По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура, Казслезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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