Бензин в Кыргызстане подешевел на 5%

Кыргызстан занимает 23-е место по дешевизне топлива в мире.

Беспошлинные поставки российского топлива позволили сэкономить Кыргызстану в 2019 году $27,2 млн, сообщили REGNUM в ассоциации нефтетрейдеров республики.

За 2019 год в республику было поставлено 972,9 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 453,8 тыс. тонн бензина и 519,1 тыс. тонн дизельного топлива. Отмечается, что в течение 2019 года стоимость бензина в республике подешевела на 5,1%, а дизтопливо — на 2,8%.

По данным Global Petrol Prices, Кыргызстан занимает 23-е место по дешевизне топлива в мире и первое место среди стран-импортеров топлива. В частности, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет $1,12, тогда как в Кыргызстане — $0,63.

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