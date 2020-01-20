Сколько денег может принести Казахстану регистрация авто с иностранным учетом

По подсчетам эксперта, даже при условии, что регистрацию пройдет 70% от ввезенных в страну машин, бюджет Казахстана может получить 300 млрд тенге.

Сколько может получить бюджет, если все владельцы авто с иностранным учетом выполнят требования закона и сделают казахстанскую регистрацию, подсчитал аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане в своем посте в телеграмм-канале FINANCEkaz Андрей Чеботарев, сообщает zakon.kz.

По последним данным, в страну ввезено более 170 000 таких авто. При стоимости трехлетнего и старше автомобиля в $3 000 и объеме двигателя 1,6 литра — все доплаты за регистрацию в Казахстане составят 2,3 млн тенге. Для более дорогих машин — выше. Например, если авто стоило $10 000 и объем двигателя 2,5 литра — доплата составит 2,8 млн тенге. Таким образом, если учесть, что из 170 000 автомобилей не все пройдут регистрацию (не пройдут, например, "праворульки") и то, что средняя стоимость составляет около 2,6 млн тенге за авто ценой $5 000 — бюджет Казахстана может получить 300 млрд тенге, при условии, что регистрацию пройдет 120 тысяч автомобилей, то есть 70% от ввезенных в страну, – написал Андрей Чеботарев.

При этом эксперт отметил, что полностью солидарен со своими читателями, которые считают, что покупатели таких авто знали на что идут, и теперь должны платить.

Ранее в МВД разъяснили, кто обязательно должен зарегистрировать автотранспорт. По информации ведомства, на дорогах страны заметно увеличилось количество автотранспорта, состоящего на учете за рубежом. Большая часть из этих автомобилей ввезена в Казахстан из России – более 156 тыс., из Армении – 26,4 тыс., из Кыргызстана – 15,7 тыс. Сколько автомобилей реально принадлежат гражданам нашей страны сказать невозможно, так как они не зарегистрированы.

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