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Перестрелка произошла в Алматинской области

Участники конфликта установлены.

Фото : pixabay.com20 января 2020, 14:26

В приграничном Панфиловском районе 16 января в пос. Коктал произошел конфликт между двумя группами сельчан, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Конфликтующие стороны применили холодное и огнестрельное оружие, в результате чего в больницу госпитализировали четверых человек. Также недалеко от места происшествия обнаружили тело 27-летнего местного жителя.

Выяснилось, что активное участие в инциденте приняли около десяти человек, личности которых полицией уже установлены, трое из них арестованы.

Как известно, четверо доставлены в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще трое участников, в отношении которых районным судом санкционирован арест. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно ст. 99 УК РК (Убийство), ст. 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия), а также ст. 99 с применением ст. 24 УК РК (Покушение на убийство). Отмечаем, что расследование принято в производство областного Следственного управления и находится на особом контроле руководства Департамента» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Полицией изъяты два ножа и три гладкоствольных охотничьих ружья, имеющие отношение к инциденту. Они приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Обстоятельства и причина конфликта выясняются.


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