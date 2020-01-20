Серия землетрясений в Алматы: сейсмологи рассказали, что дальше

Эти землетрясения не должны вызывать паники.

Есть ли риск сильных толчков в Алматы в свете возросшей сейсмической активности в горах Алматинской области и в западном Китае, рассказали сейсмологи, передает zakon.kz.

Целый ряд ощутимых землетрясений силой до 3-4 баллов ощутили жители Алматы за последние несколько дней, эпицентр большинства из них находился в Китае (горы Кашгарии). Утром 20 января землетрясение произошло также в Текели, сейсмологи считают его фоновым (ежегодно происходят по нескольку и составляют сейсмический режим нашей территории). Горожан волнует, не является ли это предвестником более сильных землетрясений, угрожающих мегаполису.

Алматинский регион - самая высокосейсмичная территория Центральной Азии. Алматы уже переживал ряд очень сильных землетрясений. Сейсмологи напомнили, что здесь землетрясения были, есть и будут.

Казахстанские сейсмологи, тем не менее, заверили - поводов для паники нет.

Сегодня утром в районе Текели произошло землетрясение, оно довольно слабое. Мы относим землетрясения такого класса к ряду тех, что происходят ежегодно. Тоже интенсивность 3-4 балла, до Алматы не дошло. Но Текели находится в высоко сейсмичной зоне. Эта зона сейчас в активном состоянии, там сейсмическая деятельность имеет место. Эти землетрясения не должны вызывать паники, - сказала научный сотрудник, заведующая лабораторией региональной сейсмичности, секретарь прогнозной сейсмологии Алла Садыкова.

Что касается долгосрочных прогнозов, то ежегодно экспедицией обрабатывается до 12 тыс. землетрясений разного уровня.

Если показывать карту эпицентров, то будет видно, что она пестрит этими событиями. Постоянно здесь происходят сейсмические толчки - и слабые, и сильные. На нашей территории, в Казахстане, с начала года практически не было сильных землетрясений, - сказала Садыкова.

По данным ученых, сильные землетрясения повторяются здесь с периодичностью 100-140 лет, и с момента Верненского и Кеминского землетрясений на протяжении более 130 лет толчков такой невероятно большой силы не было.

В ДЧС Алматы добавили, что готовы к оперативным действиям по ликвидации разрушений в случае сильных толчков, кроме того, постоянно проводят сейсмотренировки.

Альберт Ахметов

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