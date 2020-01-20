Почему до сих пор нет новых карт сейсмической опасности Алматы

Карты в акимате и министерстве образования и науки.

В Алматы многие годы говорят о необходимости создания новой карты сейсмической опасности, чтобы каждый горожанин знал, где проходят линии разломов, где в случае землетрясений качает сильнее. Сейсмологи уже провели определенную работу. Когда карта будет готова для использования и ориентира для строителей, рассказали сами ученые, передает zakon.kz.

Как стало известно, Институт сейсмологии в 2015 году разработал по новой методике карты общего сейсмического зонирования Казахстана. Комплект из 5 карт разработан и подготовлен по европейским стандартам, на их основании разработаны строительные нормы РК, с 2017 года они действуют.

- Это первая работа, которую мы сделали. В 2013 году была принята Концепция по реформированию строительной политики, в ближайшее время необходимо акиматам всех 10 областей, прописанным в Дорожной карте, осуществить оценку сейсмической опасности на уровне детального сейсморайонирования каждого региона, и также особо крупных городов- сейсмическое микрорайонирование. На сегодняшний день микрорайонирование выполнено только для Алматы, эти карты у заказчика, находятся на проработке строительных норм. До тех пор, пока строительные нормы на основе этих карт не будут разработаны, эти карты не окончательные и использовать их не рекомендуется. Карты в акимате и министерстве образования и науки, - сказала научный сотрудник - заведующая лабораторией региональной сейсмичности, секретарь прогнозной сейсмологии Алла Садыкова.

Кроме того, сейсмологи постоянно отслеживают риски возникновения сильного землетрясения в Алматы.

Система сейсмологических станций позволяет вести такие виды наблюдений, как геофизические, гидробиохимические, гидрогеодинамические, деформаграфические, сейсмические, биологические. В комплексе данные наблюдений ученые собирают в экспедициях на сейсмостанциях. Затем производится первичная обработка и после этого Институт получает информацию, которая подлежит анализу и интерпретации.

- Еженедельно по средам в 4 часа прогнозная комиссия заседает, проанализировав весь материал по всем видам наблюдений делаем заключение о том, имеется ли картина подготовки сильного события по тому или иному параметру. Сейсмических параметров несколько десятков, гидрогидрохимических и гидробиодинамических около 200, изучается электромагнитное поле, флюидный режим, уровень воды, химический состав, сейсмический режим, огромное количество. Все учитываем, - сказала она.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!