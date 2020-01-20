Мама обвиняет соседа в домогательствах к ее 7-летнему сыну в Алматы

Однако ни полиция, ни прокуратура не усматривают в этом деле состава преступления.

В Алматы мама семилетнего мальчика пытается привлечь к ответственности соседа, якобы совершившего развратные действия в отношении ее 7-летнего сына. Однако и полиция, и прокуратура не усматривают в этом деле состава преступления. Подробности этой странной истории рассказали представители ОФ "Немолчиkz" на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Как следует из опубликованного в соцсетях поста, в конце августа 2019 года в Ауэзовский УВД Алматы обратилась мама 7-летнего мальчика, по факту совершенных в отношении ее сына развратных действий со стороны соседа.

Ребенка с детской площадки увел сосед, привел к себе домой. Сначала дал поиграть на компьютере в игры, потом предложил поиграть в карты. Затем предложил сделать ему клизму. Ребенок отказался, но он поднял его на руки, снял с него джинсы, другую одежду и сделал клизму, медицинской грушей. После этого у ребенка заурчал живот, и он убежал в туалет. Сосед пришел за ним и искупал мальчика, помыл. Затем сказал, что надо еще одну клизму сделать и повторил действия. Затем снова искупал мальчика. А потом сказал ему, чтобы он ушел домой! Когда ребенок пришел домой, мама спросила, где он был, он ей все рассказал. Мама сразу вызвала полицию, – написал автор поста.

Далее он продолжил, что, во-первых, ребенка с мамой продержали в отделении до глубокой ночи, потом начали допрос. Когда мальчик устал и хотел спать. Во-вторых, снова нарушая права малолетнего ребенка, допросили его без адвоката.

Допрос совершенно формальный, следователь сильно не старался прояснить ситуацию. Дело завели по статье 124 ч.1 УК РК (совершение развратных действий, без применения насилия, в отношении заведомо малолетнего). Спустя два месяца прокуратура сообщила, что за отсутствием достаточных доказательств, дело закрыли, по ст. 35 ч. 2 УПК РК! Этот сосед не понес никакого наказания! К слову, мама "дяди - любителя детской клизмы", быстро продала квартиру, неоднократно предлагала круглые суммы денег маме мальчика и видимо после отказа потерпевшей примиряться, нашла все же куда их пристроить? А давайте не будем #молчать о таком вопиющем факте преступления в отношении ребенка! Ведь безнаказанность порождает новые преступления! – резюмировал автор поста и просил представителей СМИ помочь разобраться в этом деле.

Журналист zakon.kz связался с мамой пострадавшего мальчика – Светланой, и попросил ее изложить свое видение ситуации, а также рассказать другие подробности данного дела.

Женщина подтвердила изложенную в посте информацию и рассказала, что следствие по данному делу, которым занимались сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, было прекращено 30 октября 2019 года.

Сказали, что нет состава преступления. Объяснили это тем, что мальчика он (подозреваемый – прим. ред.) все же не изнасиловал, а только сделал ему клизму. Но ведь были нарушены права моего ребенка. Какое он имел право уводить моего ребенка к себе домой без моего разрешения? Я благодарю Бога, что этот мужчина не сделал ему ничего, что он его не изнасиловал. И видели бы вы, какая у меня была истерика, когда мне ребенок это все рассказал, – сообщила Светлана.

Женщина отметила, что возраст подозреваемого соседа 31 год, и ребенок, конечно, был с ним знаком. Когда мальчик после двух часов поиска сам вернулся домой, то не хотел признаваться, что был у соседа дома, но потом все же все рассказал.

Я сразу позвонила на "102". Нас увезли в РУВД и с 9:30 вечера до 2 часов ночи допрашивали. При этом не было адвоката, а психолог пришла только в 10:30 вечера. У меня ребенок уже уснул там, на кушетке в РУВД, и они написали, что мальчик волновался и фантазировал. Да ребенок не понял ничего! Ему всего лишь 7 лет и он просто не понял, что с ним делают. Потом они спросили – сопротивлялся ли ребенок, но как он мог сопротивляться взрослому мужчине в чужой квартире? – продолжила свой рассказа Светлана.

Также она отметила, что сначала подозреваемый, когда его задержали в тот день 19 августа, во всем признался, но на следующий день заявил, что не будет ничего говорить. Потом два месяца шло расследование дела, и его закрыли за отсутствием состава преступления.

А потом нам дали медиатора. Мы пришли в Ауэзовское РУВД, туда же пришел представитель прокуратуры, и они меня уговаривали, чтобы мы подписали с соседом мировое соглашение, и они (сторона подозреваемого – прим. ред.) нам 100 тысяч тенге предлагали. Я сказала – нет! Тогда они подняли сумму до 500 тысяч, но я снова отказалась. Я хочу, чтобы его наказали, как положено по закону. Чтобы он понес ответственность. Я подавала две жалобы в прокуратуру, но они тоже пишут отказ, мотивируя это тем, что нет состава преступления. Так же я обращалась в Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, но на их обращение тоже был получен ответ, что нет состава преступления. В прокуратуре нам снова предложили назначить медиатора, что бы он помог решить это дело так, что бы меня это удовлетворило. Но я никаких денег не взяла и не возьму, и буду добиваться, чтобы он понес наказание, – подытожила свой рассказ Светлана.

За официальными комментариями по данному делу журналист zakon.kz обратился в прокуратуру и Департамент полиции Алматы. Однако к моменту написания публикации получить ответ не удалось.

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