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Чехия оказалась на грани торговой войны с США

Торговая война может обернуться для Праги многомиллиардными потерями.

Фото : Pixabay21 января 2020, 00:14

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний, передает Lenta.ru.

Закон о новом налоге правительство европейской страны одобрило в конце 2019 года. Согласно ему, с доходов работающих в стране международных интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook, предлагается взимать 7-процентный налог. Нововведение может коснуться только тех компаний, чей глобальный оборот превышает 750 миллионов евро, а годовой оборот непосредственно в Чехии - более 3,8 миллиона евро.

По подсчетам чешского Минфина, благодаря налогу ежегодные поступления в бюджет вырастут почти на 200 миллионов евро. Однако в Вашингтоне предупредили, что прибегнут к ответным мерам, если в Чехии появится подобный налог. В США уверены, что он является дискриминационным по отношению к американским компаниям. По данным издания, торговая война может обернуться для Праги многомиллиардными потерями.

Ранее аналогичная ситуация возникла в отношениях США и Франции из-за закона о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, принятого властями европейской страны в 2019 году. Соединенные Штаты заявили, что налог является дискриминационным по отношению к компаниям США. В американском торгпредстве пригрозили обложить пошлинами французские товары на 2,4 миллиарда долларов.


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