На казахстанскую певицу напали и пытались изнасиловать

Поймать преступника помог таксист.

Шокирующий случай активно обсуждают в социальных сетях. На эстрадную певицу Уатхан Заханкызы напал вооруженный грабитель, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Инцидент произошел в Алматы поздно ночью. По словам девушки, неизвестный мужчина подсел к ней в автомобиль и, угрожая ножом, насильно продержал певицу в машине четыре часа и пытался ее изнасиловать.

Когда он взял из кошелька все денежные средства, и затем он начал меня веревкой душить. Начал душить, и я понимала, что я уже все, делаю последние вздохи. Я уже понимала, что не хватает воздуха. Домогался до меня. Спасло то что, я сказала, что я беременна, - поделилась пострадавшая Уатхан Заханкызы.

Таким обманным способом Уатхан Заханкызы избежала изнасилования. Тем не менее, мужчина не оставил девушку в покое и еще четыре часа заставил ее петлять по ночному городу, все это время у жертвы была связана одна рука, а к горлу приставлен нож.

Дело происходило поздно вечером. Уатхан села в машину, чтобы прогреть ее и поехать домой. Мужчина незаметно прокрался, открыл дверь и сел сзади

Он меня привязывал, душил, домогался до меня. Останется это со мной на всю жизнь, наверное. Я до сих пор не могу в себя прийти. Я не могу, я каждого шороха боюсь, каждого мужчину боюсь, который идет сзади меня или приближается к моей машине, - рассказала пострадавшая Уатхан Заханкызы.

Уатхан говорит, что до последнего выполняла все требования преступника. Мужчина угрожал, что, если девушка обратится в полицию, он ее убьет. Ссылаясь на то, что собрал о ней всю информацию из мобильного телефона. Девушка вспоминает, что пока они ехали, нападавший выпил около 8 бутылок пива.

Спустя четыре часа, мужчина покинул автомобиль Уатхан, в районе Рыскулова-Емцова и начал ловить такси. Девушка направилась в полицию писать заявление.

Поймать преступника помог таксист. Он рассказал, что отвез мужчину до его автомобиля, после чего тот в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.

Выяснилось, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, объясняет, что ему нужны были денежные средства для личных нужд, в том числе и для приобретения спиртного. И якобы совершал эти преступления в состоянии алкогольного опьянения. В порядке статьи 128 УК РК, он в тот же день был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время он находится под стражей. В качестве меры пресечения на период расследования избрана мера пресечения содержание под стражей,- заявила руководитель пресс-службы ДП города Салтанат Азирбек.

Установлено, что Уатхан не единственная жертва злоумышленника. Похожий случай произошел и с другой алматинкой, незадолго до нападения на певицу. Подозреваемый также под угрозой расправы ограбил девушку, забрал все деньги, а еще, завладев ее авто, попал в ДТП. По всей видимости, мужчина понесет наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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