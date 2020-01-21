Мужчина обвиняется в изнасиловании девочки в автобусе

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Житель Сочи арестован по обвинению в сексуальном насилии над девочкой в автобусе, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, днем 7 января житель Сочи, находясь в общественном транспорте, совершил в отношении десятилетней девочки насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

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