Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Павлодарской области.

Премьер-министр РК А.Мамин представил нового акима Павлодарской области А.Скакова, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.



Глава правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Павлодарской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Абылкаира Скакова на должность акима региона.

Представляя активу Павлодарской области нового акима, премьер-министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Павлодарской области, являющейся одним из индустриальных центров нашей страны. Промышленный потенциал региона очень большой,здесь развиты горно-металлургический комплекс, металлургия, машиностроение, - сказал А. Мамин.

Глава правительства отметил стоящие перед областным акиматом задачи по социально-экономическому развитию региона: обеспечение устойчивого развития экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни и увеличение доходов населения.

Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Абылкаиру Бактыбаевичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных главой государства задач, – подчеркнул он.

На встрече выступили заместитель председателя общественного совета области Нурлан Набиев и председатель городского общественного совета Александр Рюмкин, которые выразили поддержку предложенной главой государства кандидатуре А.Скакова и пожелали новому акиму Павлодарской области успешной и плодотворной работы.

А.Скаков родился 9 июля 1974 года в Актогайском районе Павлодарской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности "финансы", Семипалатинский государственный университет им.Шакарима по специальности "экономика и финансы", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юриспруденция" и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова по специальности "магистр делового администрирования".

В 1995-2006 годы работал в системе налогового комитета по Павлодарской области, пройдя путь от специалиста отдела косвенных налогов до председателя налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области. В 2006-2008 годы являлся заместителем директора по экономике департамента здравоохранения Павлодарской области, 2008-2010 гг. – начальником налогового управления по г.Павлодар налогового департамента по Павлодарской области.

С октября 2010 года по май 2012 года возглавлял налоговый департамент по Костанайской области, в 2012-2014 гг. работал заместителем председателя налогового комитета министерства финансов, директором департамента развития и модернизации комитета государственных доходов министерства финансов.

С ноября 2014 года по декабрь 2016 г. руководил департаментом государственных доходов по г.Астана, с декабря 2016 г. по апрель 2019 г. работал в должности заместителя министра обороны.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал пост председателя комитета по финансовому мониторингу министерства финансов.







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