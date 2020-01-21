Тысячи рейсов совершают КамАЗы, вывозящие снег из Нур-Султана

20-тонный КамАЗ заполняется плотным снегом за 1 минуту 46 секунд. Это территория 4 метров.

В столице при обильных осадках ежедневно вывозят свыше 2,5 тыс. рейсов КамАЗов со снегом, передает zakon.kz.

20-тонный КамАЗ заполняется плотным снегом за 1 минуту 46 секунд. Это территория 4 метров.

На уборку столицы от снега ежедневно выезжают свыше 1 тыс. единиц техники и почти 2 тысяч рабочих. В среднем за день КамАЗы совершают до 2,5 тыс. рейсов.

Аким столицы Алтай Кульгинов вместе с коллегами совершил ночной объезд и проконтролировал ход уборки.

С начала зимнего периода мы уже вывезли более 2 млн куб.м. снега. Это 170 000 рейсов на КамАзах. Это благодаря работе коммунальных служб. 20 января днем работали 1700 рабочих, 1500 техники. Сейчас идет обильный снег. Надо сначала очистить дороги, потом дороги к социальным объектам, как школы, медцентры, детсады, пешеходные дороги. Сперва, к примеру, комбинированные дорожные машины идут колоннами и подметают. С часу до двух ночи пойдет пересменка. После комбинированных дорожных машин выходят грейдеры. Грейдер нарезает вал, потом выезжают лаповые погрузчики. К каждому лаповому погрузчику мы прикрепляем по 10-15 КамАЗов. КамАЗ вывозит снег на полигон, потом возвращается. Когда обильный снег и КамАЗов не хватает, мы нанимаем у частников. Работы много, коммунальные службы работают в 3 смены, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме этого, аким города отметил, что должно быть четкое распределение ответственности: КСК и подрядные организации отвечают за прилегающую дворовую территорию, ТРЦ за свой участок.

Во время летнего осмотра техники установили, что изношенность техники составляет 30-40%. Для создания условий работникам и обновления парка мы закупили свыше 130 единиц спецтехники, мы также продолжим работу над обновлением техники. Город растет, соответственно техника должна увеличиваться. У нас в городе 4 полигона, два из них уже заполнены – это показатель того, что снега действительно много. Взамен двух открыли еще два новых полигона, - сказал заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

По словам представителя подрядной организации Ержана Имашева, при мокром снеге тяжелее работать, "когда снег липкий, он весом становится тяжелее и плотно прилипает к КамАЗу, сгружать тяжело, в этом году выпало большое количество осадков, но мы работаем в усиленном режиме".

Всего за зимний период было вывезено 2 млн куб.м. снега (170 тыс.рейсов), что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

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