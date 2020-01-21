Что делать при обморожении

Чаще всего получают обморожение граждане, злоупотребляющие спиртным, и, как ни странно, дети, которые могут заиграться и не заметить переохлаждения.

Основной причиной обморожения является, воздействие на организм низкой температурой окружающей среды. Скорость обморожения увеличивается если присутствует повышенная влажность или же открытые участки его тела обдувает ветер, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Костанйской области.

4 степени обморожения

Первая, самая легкая – развивается, после кратковременного действия холода. Она характеризуется бледностью кожных покровов, болевыми ощущениями в месте поражения, и, наконец потерей чувствительности.

При второй степени обморожения, признаки как при первой, только добавляются еще пузыри, которые наполнены жидкостью, которые образуются на пораженном участке кожи.

При третьей и четвертой степени обморожения, кожа приобретает синюшно-красный цвет, а образовавшиеся пузыри содержат кровянистую жидкость. У пострадавшего с третьей степенью обморожения, происходит омертвение кожи

А на четвертой степени обморожения пациенту грозит ампутация отмороженных частей тела. Тяжелых последствий можно избежать, если пострадавшему своевременно оказана первая медицинская помощь. Она должна быть направлена на восстановление кровообращения в пораженном участке и, конечно согревание организма.

Первая помощь при обморожении

1. Для согревания укройтесь в теплое, безветренное помещение.

2. Снимите с обмороженного верхнюю одежду и обувь. Если внутренняя одежда влажная, то и ее тоже.

3. Укутайте человека в одеяло, под одеяло можно приложить грелки с теплой водой.

4. Для согревания нельзя использовать контакт обмороженного участка с горячей водой, батареей, камином, огнем, так как эти действия могут вызвать ожог. Поскольку поврежденная часть тела обычно нечувствительна. Согревание нужно делать постепенно.

5. Дайте пострадавшему выпить горячего чая, теплого молока, морс. Не в коем случае не давайте пить кофе или алкоголь, которые могут только усугубить ситуацию.

6. При возможности, обмороженного человека можно поместить в ванну с теплой водой, примерно 18-20 градусов, температуру воды можно повышать, но постепенно до 37-40 градусов.

7. После ванной, аккуратно вытереть кожу полотенцем, оденьтесь в сухую одежду из натуральных тканей и снова ложитесь под одеяло, приложив теплые грелки.

8. При отсутствии пузырей на отмороженном участке, протереть его спиртом и наложить стерильную повязку. Можно сделать легкий массаж пораженного участка.

9. Если после вышеперечисленных действий чувствительность и подвижность отмороженной части не появилась, необходимо вызвать врача.







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