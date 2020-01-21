Чем известен новый аким Павлодарской области

Начав трудовой путь с должности специалиста отдела косвенных налогов Налоговой инспекции по Павлодарской области М РК, он дошел до поста председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

21 января 2020 года указом Президента РК акимом Павлодарской области назначен Абылкаир Скаков. Начав свой трудовой путь с должности специалиста отдела косвенных налогов Налоговой инспекции по Павлодарской области М РК в 1996 году, он дошел до поста председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. Чем Абылкаир Скаков особенно запомнился казахстанцам на предыдущих постах, решил напомнить zakon.kz.

Так, занимая должность руководителя департамента государственных доходов по городу Астане (ныне Нур-Султан), Абылкаир Скаков неоднократно поднимал вопрос нерационального использования земель. А в феврале 2015 года на совещании по вопросам увеличения поступлений государственных доходов и противодействия теневой экономике в столице, выступил с предложением создать новую базу данных земель и провести сплошную инвентаризацию земельных участков.

Эффективность контроля использования земель осложнена проблемой "грязных данных" уполномоченного органа. Это очень злободневная проблема, и она касается всех государственных органов и населения. Проблема заключается в отсутствии настроенных информационных потоков и данных. Это системная проблема, и по ней необходимо искать системное решение. Тот факт, что на левобережье столицы — в перспективном районе — 222 га выделены ТОО "Асыл Аймак" под земли сельхозназначения, говорит о существующих проблемах в области земельных отношений. Они напрямую отражаются на полноте поступлений в бюджет, – сказал Абылкаир Скаков.

Руководитель департамента государственных доходов по городу Астане (Нур-Султан) подчеркнул, что необходимо создать новую базу данных земель, а для этого необходимо провести сплошную инвентаризацию земельных участков.

А, занимая пост заместителя министра обороны РК, Абылкаир Скаков неоднократно поднимал вопросы обеспечения военных жильем. В сентябре 2017 года во время презентации в Мажилисе поправок по вопросам жилищных отношений, которые были призваны решить квартирный вопрос казахстанских военнослужащих, он рассказал депутатам о недостатках существующей системы, которая по его словам не решала в полном объеме обязательства государства и имела определенные недостатки.

Во-первых, здесь имеет место социальная несправедливость, когда военнослужащим с выслугой менее десяти лет в отличие от военнослужащих с более высокой выслугой компенсируются расходы по аренде жилья. Во-вторых, военнослужащих обеспечивают жильем на период службы, но выходят на пенсию без предоставления жилья. Дальнейшее решение жилищного вопроса переходит в компетенцию местных исполнительных органов, у которых тоже ограничен фонд жилья. В-третьих, налицо нерациональное использование бюджетных средств. На ежемесячную компенсацию только по первой категории, то есть до десяти лет, за аренду жилья ежегодно из республиканского бюджета выплачивается порядка 47 миллиардов тенге, – сказал тогда Абылкаир Скаков.

Он отметил, что по расчетам Минобороны, если ничего не менять, эти расходы в следующем году могут увеличиться на 14 миллиардов тенге. При таком положении дел военнослужащие остаются в итоге без собственного жилья и тратят деньги на аренду.

Работая в должности председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, Абылкаир Скаков довольно неплохо наладил работу по борьбе с незаконной экономической деятельностью.

Так в ноябре 2019 года на заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента, он рассказал, что за 10 месяцев в Казахстане было ликвидировано 11 преступных групп с оборотом почти 17 млрд тенге.

Только за три месяца работы комитета ликвидирована деятельность 547 игорных заведений. Среди них три ОПГ, незаконный оборот которых составляет порядка 25 млрд тенге. Тем самым существенно подорвана экономическая основа этих незаконных заведений. Показатели работы за три последних месяца превышает показатели работы за весь 2017 год, – рассказал тогда Абылкаир Скаков.

Также под его руководством была активизирована работа с банками второго уровня.

Банки являются первой линией защиты и первой линией финансового мониторинга. В текущем году банками расторгнуты деловые отношения почти с 800 недобросовестными клиентами, на учет поставлено более 280 объектов финансового мониторинга. Говоря об аналитике, следует отметить, что в структуре комитета созданы два специальных подразделения. Макроанализ и Fusion центр. Аналитика комитета нацелена на выявление крупных финансовых схем и тенденции в экономике. Так на сегодняшний день удаленным способом выявлено 756 сомнительных компаний, которые являются контрагентами победителей государственных закупок. Их обороты составляли миллиардные суммы, – дополнил Абылкаир Скаков.

Он также отметил, что проблема криминального обналичивания является одной из самых злободневных, и составляет значительную часть теневой экономики, однако после реализации комплекса мер только в течение сентября было достигнуто снижение таких преступлений на семь процентов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!