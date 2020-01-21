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Появилась информация о задержании районного акима в Нур-Султане

Официального подтверждения или опровержения пока не было.

Фото : astana.gov.kz21 января 2020, 10:22

В Сети появилась информация о задержании акима района Байконыр Нур-Султана, передает zakon.kz.

Ее у себя в телеграмм-канале разместил Ербол Едилов.

По информации некоторых источников, по подозрению в коррупции задержан и водворен в ИВС аким Байконырского района города Нур-Султан Аскар Есилов, - сказано в его сообщении.

Акимат Нур-Султана не стал комментировать данную информацию, направив в Антикоррупционную службу. Там сообщили, что ожидают официальную информацию.


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