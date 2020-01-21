Назначен новый аким Шымкента
Им стал Мурат Айтенов.
Новым акимом Шымкента стал Мурат Айтенов, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента, - говорится в тексте Указа.
Он сменил на этой должности Айтаханова Ерлана.
Айтенов Мурат Дуйсенбекович родился 30 октября 1981 года в селе Жетысай Южно-Казахстанской области.
В 2004 году окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (Организация и технология защиты информации).
Трудовой стаж:
- Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);
- Заведующий крестьянским двором АО "Астана - Өнім" УДП Республики Казахстан (2006-2008);
- Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);
- Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);
- Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);
- Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
- Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);
- Первый заместитель акима города Шымкента (с 12.2019).
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