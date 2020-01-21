Фейковую информацию о приеме документов на АСП в ЦОНах распространяют в Сети

Заявления на назначение АСП принимаются в центрах занятости населения и отделах занятости при акиматах.

Информация о приеме документов на АСП в ЦОНах, распространяемая в соцсетях, является фейком, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Информация о том, что документы на назначение адресной соцпомощи (АСП) можно подать в центрах обслуживания населения, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

Заявления на назначение АСП принимаются в центрах занятости населения и отделах занятости при акиматах. Документы можно подать до конца января 2020 года.

Гражданам, соответствующим критериям назначения АСП, адресную соцпомощь будут выплачивать с февраля 2020 года. Для детей из семей, получающих АСП, также будет предоставляться гарантированный социальный пакет.

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