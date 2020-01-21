Намеренный наезд на пешеходов в Алматы: пострадавшие просят не наказывать братьев

Они не имеют к подсудимым претензий.

Пострадавший по делу о массовом наезде на пешеходов в Алматы Еркын Сарсенбаев просит не привлекать подсудимых братьев Аликеевых к ответственности, передает zakon.kz.

В Алматы в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам проходит заседание по делу о массовом наезде на пешеходов на улице Гагарина.

На скамье подсудимых находятся братья Жандос и Динмухамед Аликеевы. Они обвиняются по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

В начале заседания сторона защиты заявила, что потерпевшие не имеют моральных и материальных претензий к подсудимым. Судья Еркин Майшинов приобщил заявления к материалам уголовного дела и напомнил, что СМИ запрещено снимать подсудимых.

Один из потерпевших Еркын Сарсенбаев рассказал, что в день наезда он гулял вместе с тремя друзьями. Одному из них нужно было зайти в продуктовый магазин.

Ануар зашел в магазин. Мы остались на улице. Подъехали две машины, потом еще третья подъехала. Вышли ребята, примерно 7-8 человек, и направилась в сторону еще одной толпы, которая была выше, где расположен компьютерный клуб. У них завязалась потасовка. Толпа побежала вниз прямо на нас. После этого один из парней перепутал убегающую толпу со Станиславом. Вышли ребята, началась потасовка. Мы произвольно вышли на дорогу, старались обороняться, вместе держаться. Мы вверх пошли, на свет выходили и увидели, что сзади машины разгоняются, - сказал Сарсенбаев.

В результате наезда потерпевший получил травмы: перелом костей, сотрясение мозга, мелкие ссадины.

Сарсенбаев попросил суд не привлекать к уголовной ответственности братьев Аликеевых.

Сторона подсудимых полностью материальный ущерб возместила. Зла никакого не держу, - отметил он.

Следующим допросили потерпевшего Станислава Алиева. Он рассказал, что конфликт произошел внезапно.



Кто-то в нашу сторону начал показывать. Сначала был диалог, в котором мы несколько раз пытались сказать, что они ошиблись, что они перепутали. Чтобы не спровоцировать конфликт, мы отвернулись. Был нанесен удар, после чего началась потасовка. Постепенно потасовка перешла в сторону дороги. В момент потасовки машины стали делать маневры, во время маневров нас машина и сбила, - рассказал Алиев.

В результате наезда потерпевший получил сотрясение и два перелома. Тем не менее, Алиев просит не привлекать к уголовной ответственности братьев Жандоса и Динмухамеда Аликеевых.



Неприязненных отношений я к ним не имею, - добавил он.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство".

27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

Айтурган Азимжанова

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