Аблязова будут судить в Москве

Его будут судить заочно.

Таганский суд Москвы 31 января приступит к слушаниям уголовного дела в отношении экс-председателя совета директоров казахстанского "БТА банка" Мухтара Аблязова о хищении более 58 миллиардов рублей у подконтрольной организации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд в пятницу не смог приступить к рассмотрению уголовного дела по существу из-за неявки защитника предпринимателя.

По делу также проходит экс-председатель правления того же банка Роман Солодченко, а также другие бывшие сотрудники банка: Артур Трофимов, Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко.

Фигуранты уголовного дела находятся в Европе и на их выдачу претендует не только Россия, а также ещё Казахстан и Украина. Московский суд будет слушать дело заочно.

Следствие считает, Аблязов "разработал несколько сложных и запутанных схем финансирования масштабных инвестиционных проектов, расположенных на территории Российской Федерации, позволяющих совершать систематические хищения денежных средств казахстанского банка в особо крупном размере".

В деле около 400 томов. Аблязов обвиняется в 9 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), 3 эпизодах легализации имущества, полученного в результате совершения преступления (часть 3 статьи 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) и причинении особо крупного ущерба путем обмана организованной группой (пункты "а", "б" части 3 статьи 165 УК РФ).

В Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из "БТА банка", а в прошлом году получил пожизненный срок за организацию заказного убийства.

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