Историческое здание выставили на продажу в Алматы

Некоторое время там располагался стриптиз-клуб.

В Алматы продается здание бывшего кинотеатра "Казахстан", сообщается на сайте krisha.kz, передает zakon.kz.

Стоимость составляет 858.5 млн тенге. Общая площадь — 1 770 кв. м. В здании два этажа и два подземных уровня. По словам представителя продавца, возможна рассрочка на полгода-год. Минимальная сумма первоначального взноса — 200 млн тенге.

Объект расположен в историческом районе Алматы, на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Айтеке би.

"Казахстан" построили в 1957 году. Он был первым в стране двухзальным кинотеатром, оборудованным редкой техникой показа стереофильмов, и вмещал свыше 700 человек.

В 90-е годы "Казахстан", как и другие подобные объекты, потерял популярность. В 2008-м его закрыли на реконструкцию, после чего кинотеатр перестал функционировать. С тех пор в нем находятся офисы букмекерских контор, ломбарды. Некоторое время там располагался стриптиз-клуб.

Новый владелец сможет сдавать объект в аренду.

В городе за несколько лет назад на территории двух бывших кинотеатров открылись рестораны быстрого питания.

В августе 2015 года появилась информация что первая бургерная появится на месте кинотеатра Алатау. Общественность города выступала против сноса исторического здания кинотеатра, однако он все же был снесен в октябре 2015 года.

А в 2016 году был снесен кинотеатр Байконур. В администрации города было дано пояснение, что здание принадлежит частному лицу и не является памятником архитектуры, поэтому вопрос о сносе здания находится в его компетенции. В настоящее время на его месте построена точка питания сети ресторанов.

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