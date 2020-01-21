Мирзиеев: Узбекистан переживает сложный период

Нам нужны депутаты, достойные нынешних условий страны.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев потребовал от депутатов работать над собой, читать больше книг, передает CentralAsia (UZ).

Он отметил, что никто не рождается законодателем, депутатом или хокимом, этот опыт будет достигнут чтением, изучением и работой над собой.

Сидеть сложа руки – это предательство по отношению к нам самим. Учитесь, записывайте. Организуйте читальный зал, библиотеку. Я готов организовать их вместе с вами. Как известно, никто не рождается депутатом. Никто не рождается правителем. Нам нужны депутаты, достойные нынешних условий Узбекистана, достойные хокимы, достойные министры, - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в Узбекистан сложный период.

Как вы знаете, Узбекистан переживает сложный период. Основываясь на нашей национальной истории, наших национальных ценностях, мы должны создать национальный парламент Узбекистана, чтобы гости приезжающие в Узбекистан, удивлялись и восхищались нашей страной и местом правительства в жизни страны, работой депутатов имеющих свое мировоззрение, знающих международное право, которые не сидят без дела, тогда вы будете для меня большой силой и опорой, - подчеркнул президент.

20 января стало известно, что правительство Узбекистана ушло в отставку.

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