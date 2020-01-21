Клизма 7-летнему мальчику в Алматы: другая сторона рассказала свою версию

История, рассказанная отцом подозреваемого, значительно отличается от версии мамы якобы пострадавшего от домогательств ребенка.

Отец мужчины, которого женщина обвинила в домогательствах к 7-летнему сыну в Алматы, рассказал в беседе с журналистом zakon.kz свою версию произошедшего.

По словам мужчины по имени Георгий, информация, которая распространяется в соцсетях, на 90% – неправда. Он подтвердил, что допрос мамы и ее 7-летнего сына проводился в отсутствии адвоката. Но, по его мнению, женщина могла настоять, что не будет отвечать на вопросы без присутствия адвоката, и ее бы никто не заставил этого делать.

По поводу того, что мы ей предлагали полмиллиона тенге – ложь. Этот разговор проходил в присутствии помощника прокурора, следователя и медиатора. И потерпевшая сторона нам прямо сказала, что "наше молчание будет стоить для вас полмиллиона тенге". Я им ответил, что у меня таких денег нет. Но я могу при необходимости оплатить лечение ребенка и какие-то больничные расходы, но максимум, что могу предложить – 100 тысяч тенге. Подробности этого разговора могут подтвердить и следователь и медиатор, присутствовавшие при этом разговоре, – рассказал Георгий.

Также, по его словам, не было и того, что его сын взял ребенка на руки и раздел его. Мальчик сам снял с себя одежду.

Неточна, по словам Георгия, и распространяемая информация по поводу продажи квартиры обвиняемой стороной, которая якобы была продана сразу после того, как случилась вся эта история.

Как рассказал мужчина, эта квартира была продана лишь по причине того, что у престарелого отца его бывшей супруги (с которой он не живет уже почти 20 лет) случился инфаркт, и она была вынуждена продать квартиру, чтобы переехать к отцу поближе, дабы иметь возможность за ним ухаживать. Поэтому все деньги, полученные с продажи квартиры, пошли на покупку другого жилья.

Также следователь, расследовавший это уголовное дело, ходил и опрашивал соседей, где проживает семья якобы пострадавшего мальчика. И 10 опрошенных соседей все сказали, что эта семья неблагополучная и дети находятся целыми днями на улице без присмотра. И эти все показания есть у следователя, – продолжил свой рассказ Георгий.

Также он ответил на главный вопрос – действительно ли этот мужчина завел мальчика к себе в квартиру и сделал ему клизму? По его словам, клизма действительно была сделана. Но его сын к себе в квартиру мальчика якобы не приглашал.

Сам ребенок давал показания и в присутствии своей мамы, и следователя рассказал, что гулял на улице и встретил моего сына Диму, которого прекрасно знает. И он попросился к нему домой, чтобы поиграть в компьютерные игры. Мальчик целый день находился один на улице, и Дима пустил его в дом и включил компьютер. Потом они или чай пили, или мальчик мороженого поел, я точно не знаю, но потом он заплакал и сказал, что у него болит живот. То есть факт того, что Дима сделал ему клизму – был, и я ничего не отрицаю. Но то, что эта женщина рассказала, во всем обвиняя нас – такого не было, – заявил Георгий.

На вопрос о том, почему мужчина решил сам сделать клизму ребенку, а не вызвал, например, скорую помощь, или не позвонил участковому врачу, мужчина ответил, что точно ответить не может, хотя и пытался об этом с сыном поговорить.

Но Дима немного отстает в развитии и состоял на учете в психдиспансере. Потом его сняли с учета, но с ограничением, то есть не полностью. А после того, как все это произошло, его состояние снова ухудшилось, он месяц лежал в психлечебнице и снова был поставлен на учет. Проведенная психиатрическая экспертиза не показала, что он полностью невменяемый, но тем не менее определенные психиатрические отклонения у него есть. А по поводу того, что мы кому-то платили, чтобы закрыть это дело – это ложь этой женщины, и заключения всех проведенных экспертиз нам выданы официально. Сегодня я переговорил по этому поводу со следователем, и сейчас поеду в Ауэзовский РУВД и буду писать на эту женщину заявление по двум статьям УК РК – "вымогательство" и "клевета", – завершил свой рассказ Георгий.

Также он предоставил телефон следователя, который вел это уголовное дело, и журналисту zakon.kz удалось с ним связаться. На условиях анонимности он подтвердил, что во время разговора в присутствии медиатора потерпевшая сторона согласилась за определенную сумму договориться со второй стороной.

Могу подтвердить, что мы приглашали медиатора. И потерпевшая сторона хотела примириться. В тот момент она запросила 500 тысяч тенге. Но вторая сторона сказала, что у них таких денег нет, и такую сумму они не могут ей предоставить. Потом стороны вроде сошлись на сумме в 300 тысяч тенге, но обещали подумать и все решить. И я не знаю, что было дальше, потому что уже сдал дело в прокуратуру, – рассказал полицейский.

Также журналист zakon.kz пытался связаться с женщиной-медиатором, присутствовавшей при этом разговоре, но, к сожалению, переговорить с ней не удалось.

Напомним, подробности истории о том, как в Алматы мама семилетнего мальчика пытается привлечь к ответственности соседа, якобы совершившего развратные действия в отношении ее 7-летнего сына, рассказали представители ОФ "Немолчиkz" на своей странице в facebook. Позже журналист zakon.kz связался с мамой пострадавшего мальчика – Светланой, и попросил ее изложить свое видение ситуации. Женщина подтвердила изложенную в посте информацию и рассказала другие подробности этой странной истории.

Также за официальными комментариями по данному делу журналист zakon.kz обратился в прокуратуру и Департамент полиции Алматы. Однако к моменту написания публикации получить ответ не удалось.

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