Член ОПГ из Нур-Султана финансировал преступников в Турции

Сообщество располагалось в Турции.

КНБ задержан активный член преступной группы, передает zakon.kz.

15 января Департаментом КНБ по Нур-Султану с привлечением сил ССН "А" КНБ задержан активный член преступной группы гражданин Республики Азербайджан "С" по подозрению в совершении преступления по ст. 266 УК РК ("Финансирование деятельности ТПС"), - отметили в пресс-службе ведомства.

Указанное лицо занималось перечислением денежных средств, лидерам транснационального преступного сообщества, находящимся в Турции.

Финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства с местных предпринимателей. Задержанный водворен в СИЗО ДП г.Нур-Султан, проводится досудебное расследование, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 10 сентября 2019 года в столице проведена спецоперация, в ходе которой с поличным задержаны лидер и члены указанной преступной группы после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota в результате вымогательства в счет вымышленного долга.

При задержании у фигурантов были изъяты боевой пистолет "Макарова" с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

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