Памятники Ганди и Сатпаеву появятся в Нур-Султане

Памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева.

Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал в СЦК, что индийскому политику Махатме Ганди и казахстанскому академику Канышу Сатпаеву в столице планируют установить памятники, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы по памятникам есть, но где именно, я вам сейчас не скажу. Это и Махатма Ганди и Каныш Сатпаев, - сказал он.

По его словам, сейчас места для установления памятников подбираются.

Почему подбираются? Мы же не можем устанавливать памятники в любом месте. Поэтому ставим в тех местах, где они подходят. Условно говоря, памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева, - пояснил Уранхаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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