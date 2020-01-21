Памятники Ганди и Сатпаеву появятся в Нур-Султане
Памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева.
Фото : varlamov.ru21 января 2020, 14:01
Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал в СЦК, что индийскому политику Махатме Ганди и казахстанскому академику Канышу Сатпаеву в столице планируют установить памятники, передает корреспондент zakon.kz.
Вопросы по памятникам есть, но где именно, я вам сейчас не скажу. Это и Махатма Ганди и Каныш Сатпаев, - сказал он.
По его словам, сейчас места для установления памятников подбираются.
Почему подбираются? Мы же не можем устанавливать памятники в любом месте. Поэтому ставим в тех местах, где они подходят. Условно говоря, памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева, - пояснил Уранхаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003574-632eef78d09eb88e848f8d882c550e3d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...