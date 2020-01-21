Убийце 3-летнего малыша дали пожизненное

За моральный вред он должен выплатить 5 миллионов тенге.

В Карагандинской области убийцу 3-летнего малыша осудили на пожизненное заключение, сообщает zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

23-летний преступник будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 468 тысяч тенге за проведенные экспертизы.

А за моральный вред, нанесенный матери погибшего ребенка, Сопыжанов должен будет отдать 5 миллионов тенге.

Сопыжанов представляет для общества крайнюю опасность, поэтому режим отбывания наказания избирается, как чрезвычайной безопасности. На основании обвинительного вердикта суд приговорил: признать подсудимого виновным по статьям 125, 261 и 99 Уголовного кодекса и назначить пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности, - огласил приговор судья Исламхан Есенбаев.

Игентай Сопыжанов, убивший трехлетнего ребенка, выслушал приговор. На судебном заседании он пытался нанести себе повреждения, поэтому конвоиры держали осужденного за руки.

На вопрос судьи - понятен ли подсудимому приговор, Сопыжанов ответил в свойственной ему манере - загадками. Он заявил о правде, узнав о которой, все очень пожалеют. Правда, что именно имел в виду осужденный, так и осталось неизвестным, сообщает ekaraganda.kz.

5 сентября мужчина похитил малыша и скрылся в неизвестном направлении. 8 сентября около 10:00 часов в лесопосадке на окраине села Бурма сотрудники полиции обнаружили тело мальчика. В ночь на 9 сентября на привокзальной площади сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания в похищении и убийстве ребенка и был водворен в изолятор временного содержания.

Согласно проводимой судебно-медицинской экспертизе, предварительной причиной смерти ребенка послужили механическая асфиксия от сдавливания шеи, грудной клетки тупым твердым предметом.

Помимо этого в посмертном диагнозе значатся: перелом 2,3 ребра, закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки обеих полушарий головного мозга, разрыв правого легкого.

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