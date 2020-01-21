Педагоги будут работать по новым правилам

Правила включают себя режим работы при пятидневке и шестидневке.

Министерство образования и науки РК разработало новые правила определения особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога, передает zakon.kz. Документ размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Правила включают себя режим работы при пятидневке и шестидневке.

Так, в проекте правил говорится, что организации образования могут устанавливать как пятидневную, так и шестидневную рабочую неделю в зависимости от имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов.

- Пятидневная рабочая неделя устанавливается с учетом фактической нагрузки педагогов, плана учебно-воспитательной работы, учебного расписания, а также типа и вида организации образования. Правилами внутреннего распорядка организаций образования может предусматриваться пятидневная рабочая неделя для всех педагогов, а также для отдельных педагогов с учётом плана учебно-воспитательной работы, учебного расписания, графика дежурств, а также типа и вида организации образования, – говорится в документе.

Для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье, для шестидневной рабочей недели – один выходной день – воскресенье.

В рабочее время педагогов в зависимости от занимаемой должности, а также типов и видов организаций образования включается: учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями или индивидуальным планом, планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий с обучающимися.

Режим работы руководителей организаций образования, их заместителей, других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью организации образования.

Определено и время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни с учётом типов и видов организации образования устанавливаются правилами внутреннего распорядка.

- Работодатель обеспечивает педагогам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, а также в течение перерывов между уроками (занятиями). Время для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего распорядка, и время перерыва на обед не должно быть менее 30 минут, – указывается в правилах.

Дежурство педагогов должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

При этом продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогов устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Расписание занятий составляется с учетом рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего длительных перерывов между занятиями.

Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях педагог вправе использовать по своему усмотрению.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем организации образования не позднее десяти дней с начала наступления календарного года.

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них время имеют следующие работники:

- родители (опекуны, попечители), воспитывающие несовершеннолетнего ребёнка (до 18 лет) в одиночестве;

- женщины, имеющие трёх и более детей;

- работники, получившие трудовое увечье;

- любые работники при наличии у них путёвок на лечение.

Публичное обсуждение документа продлится до 3 февраля 2020 года

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