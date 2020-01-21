Что будет дальше с ЛРТ в Нур-Султане

Если государственная экспертиза нам не откажет, не скажет, что это нецелесообразно - будем строить - глава горархитектуры.

Какова будет судьба ЛРТ, рассказали в акимате Нур-Султана, передает zakon.kz.

На брифинге в СЦК руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал, что по второй очереди строительства ЛРТ предстоит пройти необходимые процедуры согласования.

Что касается ЛРТ, заказчиком сегодня является управление архитектуры и градостроительства. По второй очереди ЛРТ - технико-экономическое обоснование (ТЭО) готовится, как все будет готово, будет понятно. Если государственная экспертиза нам не откажет, не скажет, что это нецелесообразно - будем строить, - пояснил он.

Также представитель акимата добавил, что ТЭО будет готово в течение 45 рабочих дней. Правда, и после этого судьба ЛРТ все еще будет неопределенной.

Вы не торопите - ТЭО надо еще подготовить, как будет готово ТЭО, передадим в экспертизу - после этого будет понятно. Заключение никто в тайне держать не будет, - заверил Уранхаев.

По его словам, экспертиза должна дать оценку ТЭО на его жизнеспособность.

То есть нужна ли эта вторая очередь? - уточнили у него. Абсолютно, - заключил глава горархитектуры.

В июле 2019 года глава страны Касым-Жомарт Токаев критически высказался о проекте ЛРТ. Завершить его строительство планировали к 31 декабря 2019 года, а запустить - летом 2020 года. Но в апреле строительство было приостановлено из-за возникших проблем с финансированием со стороны китайских инвесторов.

В ходе расследования выявили многомиллиардные хищения. Одним из организаторов преступной схемы назвали бывшего заместителя акима столицы Каната Султанбекова. Сейчас он в международном розыске, как и экс-глава компании Астана LRT Талгат Ардан и один из руководителей подрядных организаций Даурен Абдыхамитов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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