Скляр обсудил привлечение прямых инвестиций в Казахстан с бизнесменами ФРГ

За последние годы были реализованы совместные инвестиционные проекты на сумму свыше 2 млрд евро.

20 января в городе Дортмунд Федеративной Республики Германия прошли встречи заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра с представителями немецкого бизнеса. Во встрече приняли участие руководители более 40 немецких компаний, передает zakon.kz.

Опыт двусторонних отношений показывает, что Германия – это надежный партнер. Мы не стоим на месте и совместно с Вами хотим найти новые возможности для расширения и развития сотрудничества по всем направлениям. В Казахстане уже работают более 1000 предприятий с участием германского капитала, - отметил в своем выступлении Скляр.

Замглавы Правительства подробно остановился на возможностях развития динамичного бизнес-сотрудничества между двумя странами, обсуждении конкретных вопросов по привлечению немецких инвестиций, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, сельском хозяйстве и других не менее важных направлениях для казахстанской экономики.

В свою очередь важности интенсификации взаимовыгодного сотрудничества двух стран рассказал Оливер Гермес – Председатель Правления Восточного комитета германской экономики, а известные во всем мире немецкие производители - "Siemens", "Dillinger Hüttenwerke AG", "OTTO Fuchs KG", "DMT Group" и др. – выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия.

В целом, за последние годы были реализованы совместные инвестиционные проекты на сумму свыше 2 млрд евро в отраслях машиностроения, строительства, химии, энергетики, ВИЭ, агропромышленного комплекса, торговли, разработки сырьевых месторождений и других секторах экономики. Из них более 90% приходится на "несырьевой" сектор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!