О преступлениях, совершаемых на иностранных авто, рассказали в МВД РК

Есть факты, когда преступники специально приобретают такие авто и совершают на них тяжкие преступления, найти такой транспорт достаточно проблематично.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что ведомство намерено выявлять в Армении граждан Казахстана, которые "используют различные ухищрения для приобретения там статуса временно-проживающего" и таким образом приобретают там автомобили, передает корреспондент zakon.kz.

В 2019 году зарегистрировано 400 правонарушений, по которым объектом посягательства или орудием преступления, явились транспортные средства из ближнего зарубежья. Из них 335 угонов, краж, а также 60 других преступлений, начиная с убийств и заканчивая разбоями и грабежами, - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, найти такой транспорт из-за отсутствия его истории в базе данных МВД достаточно проблематично.

Кроме того, не всегда владелец может доказать, что транспорт принадлежал ему на законных основаниях. То же самое касается совершения преступлений. Зафиксированы факты, когда преступники приобретают специально такие авто и совершают на них серийные кражи, тяжкие преступления, вплоть до убийства, разбоев и грабежей, - констатировал представитель МВД.

В качестве примера Кожаев привел последний факт в Павлодарской области.

Трое наших соотечественников специально купили ВАЗ 2106 по страховке в Российской Федерации, протаранили на нем местного бизнесмена и совершили на него разбойное нападение. Потом они сожгли эту шестерку, избавившись таким образом от улик. В связи с этим мы предостерегаем наших граждан от дальнейшего приобретения транспорта, который они в силу каких-либо причин не смогут зарегистрировать. Имеется информация, что наши граждане вместе с гражданами Армении используют различные ухищрения для приобретения там статуса временно-проживающего, начиная от обычных справок с ЖЭКа, заканчивая оформлением временной регистрационной карты, приравненной к виду на жительство в Армении, и, значит, таким образом, приобретают на себя эти автомобили, - сообщил замминистра.

Для борьбы с такими фактами сейчас МВД Казахстана работает совместно с армянскими коллегами.

В настоящее время МВД совместно с другими госорганами в Республику Армения направлены компетентные сотрудники из комитета адмполиции, комитета миграционной полиции, которые совместно с армянскими коллегами проверят законность действий как наших граждан, так армянских граждан. Кстати, у нас уже есть факты обращений наших граждан в правоохранительные органы о том, что на территории Армении в отношении них совершено правонарушение. Их ввели в заблуждение, их обманули и тем самым они понесли убытки. С учетом этого МВД была развернута такая разъяснительная работа, - заключил Кожаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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