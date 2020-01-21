Экс-госслужащий оштрафован на 14 млн тенге
Он осужден за формальное трудоустройство студентов.
Фото : zakon.kz21 января 2020, 16:24
Бывший госслужащий в Акмолинской области осужден и оштрафован на 14 млн тенге, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы прокуратуры области, бывший специалист Управления по подложным документам производил формальное трудоустройство студентов в молодежные организации, с руководителями которых состоял в дружеских отношениях.
В результате мошеннических действий похищено более 1 млн 400 тыс. тенге. Приговором Кокшетауского городского суда бывший госслужащий осужден по статье 190 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере – свыше 14 млн тенге. Этим же приговором три бывших руководителя молодежных общественных объединений осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года, - отметили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
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