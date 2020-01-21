Казахстанка Фируза Шарипова станет претенденткой на титул чемпионки Европы

Отмечается, что благодаря такому решению федерации Фирузу Шарипову внесут в ТОП-15 лучших боксеров рейтинга.

Казахстанская Федерация профессионального бокса (КФПБ) внесла имя Фирузы Шариповой в список боксеров, за которых будет платить годовой членский взнос в Европейский боксерский союз (EBU). Об этом вице-президент федерации Виталий Демьяненко известил в своем обращении генсека организации Энзу Джакопони, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Шариповой.

Отмечается, что благодаря такому решению федерации Фирузу Шарипову внесут в ТОП-15 лучших боксеров рейтинга, после чего она станет претенденткой на титул чемпионки Европы.

Также КФПБ будет платить членский взнос и за других казахстанских боксеров, в числе которых Али Ахмедов, Али Балоев, Канат Ислам и Жан Кособуцкий.

Напомним, чемпионка мира из Франции, первый номер мирового рейтинга Майва Хамадуш вызвала Фирузу Шарипову на бой в Казахстане. Она предлагает провести поединок за два самых престижных чемпионских титула по версиям IBF и WBA.

До этого Шарипова заявила о завершении карьеры из-за отсутствия финансирования для ее чемпионского поединка, хотя деньги обещали выделить множество раз.

- Мы готовы были завоевать для Казахстана титул чемпионки мира WBC еще в 2018 году, но не смогли этого сделать только по финансовым причинам. Нам много раз обещали финансы для проведения боя за титул чемпионки мира WBC, но деньги так и не выделили, – подчеркнула казахстанская спортсменка.

Шарипова сообщила, что готова вернуться на профи-ринг, если будут средства на ее бой с Хамадуш. По словам менеджера казахстанки Сергея Завилейского, стоимость ее подготовки и организации подобного поединка составляет около 1 млн долларов. В этом случае бой пройдет в Казахстане и станет для страны историческим событием, так как еще никогда прежде здесь не проводили встречи сразу за два таких престижных титула.

- У нас есть все для победы, кроме финансовой возможности организовать нужные для нее условия. Но в случае выделения финансирования я смогу провести хорошую подготовку, вернуться в ринг, уверенно выиграю и установлю национальный рекорд, – заявила Шарипова.

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