Елизавета II отобрала у Меган Маркл королевские украшения

Вместе с титулом жена принца Гарри лишилась и драгоценностей.

Меган Маркл отказалась от выполнения королевских обязанностей и титула принцессы - и, значит, должна вернуть в королевскую сокровищницу все предоставленные ей украшения. Такой суровый вердикт вынесла бабушка ее мужа Гарри Елизавета II, сообщает "Комсомольская правда".

Более того, Меган обязана возвратить не только сокровища короны, но и личные подарки — драгоценности, которые были ей подарены после свадьбы.

Например, 38-летняя Меган лишилась кольца с большим голубым камнем, которое Гарри преподнес ей после официальной церемонии бракосочетания. Королева покушалась даже на обручальное кольцо Меган с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы, но пока что актрисе удалось его отстоять.

Более того, королева может настоять, чтобы Меган вернула и дорогую одежду, обувь и сумки, которые она покупала на деньги британской короны. С момента свадьбы бывшая звезда сериала "Форс-мажоры" собрала впечатляющий гардероб. Как подсчитала британская Daily Mail, только в 2019 году Меган потратила на одежду 211 700 фунтов (16,9 млн рублей). И это она еще сэкономила! В прошлом году жена принца Гарри вдвое сократила расходы на обновки — после того, как британцы обрушились на нее с критикой за непомерные траты. Больше всего Меган ругают за пристрастие к дорогой дизайнерской одежде.

Модные эксперты сходятся во мнении: часть гардероба Меган сможет оставить себе. Ведь она часто миксует дорогие вещи с одеждой демократичных марок, например, Banana republic — вряд ли британская корона позарится на них. А вот платья и сумки от Dior и Givenchy у нее вполне могут потребовать отдать. Та же судьба, вероятнее всего, ждет и свадебное платье Меган — оно считается собственностью короны.

Ранее Елизавета II сделала официальное заявление, в котором сообщила, что снимает с внука и его жены королевские полномочия. Меган и Гарри лишаются титула герцога и герцогини Сассекских, а так же всех привилегий. Гарри лишили еще и воинских званий за службу в армии и участие в боевых действиях в Афганистане — отныне он не может появляться на публике в военной форме.

Принц Гарри уже прервал молчание и впервые прокомментировал отказ от королевских полномочий. По его словам, они с Меган хотели "продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств". Но, как признался Гарри, они не ожидали таких серьезных последствий, о которых он теперь сожалеет. И действительно, пока что свобода от королевских обязанностей принесла ему только проблемы и убытки. Большую часть бюджета внука Елизаветы составлял 21 миллион фунтов стерлингов, которые ежегодно выделял сыну принц Чарльз из своих личных доходов от герцогства Корнуолльского. Вероятно, Чарльз продолжит содержать сына и жену — иначе им не на что будет жить.

Правда, теперь Меган и Гарри обязаны будут возместить стоимость ремонта коттеджа в поместье Фрогмор - на принце повис долг в в 2,5 миллиона фунтов (более миллиарда тенге). А поскольку супруги пожелали сохранить коттедж за собой, им придется платить за него солидную арендную плату. И это, похоже, только начало войны, которую бабушка Елизавета объявила против сбежавшей принцессы.

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