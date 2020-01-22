Родившийся спустя 10 лет ожидания ребенок умер через 10 дней.

В перинатальном центре Алматы скончался новорожденный малыш, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Родители ждали рождения мальчика 10 лет. И они уверены, что причиной смерти стала прививка от гепатита Б. Родился мальчик на свет абсолютно здоровым, а осложнения начались после вакцины.

Когда приехали домой, родители заметили, что мальчик пожелтел. А затем у него началась сильная рвота.

– Уже чаще рвота начала выходить. Я вызвал такси, мы поехали сами в поликлинику. Когда осматривали, он срыгнул цвета зеленовато-желтым. Я у врача спрашиваю: "Что это такое?" Типа это ничего страшного, выписала мне вот такой рецепт. Сказала: "Лечитесь две недели, через две недели ко мне придете", - рассказывает Илья Рогозин.

Он говорит, врач уверял, что подобное состояние встречается у каждого второго новорожденного. Но мальчику становилось все хуже. На скорой маму с малышом привезли в перинатальный центр.

– Положили его под лампу, никаких действий врачи не принимали. Ребенка состояние стало ухудшаться. Он стал обильнее, сильнее рвать. Промыли желудок ему, откачали ему 50 мл из желудка, сделали клизму, - продолжает Илья Рогозин.

Через несколько часов ребенок перестал самостоятельно дышать, и его перевели в реанимацию. На следующий день малыш скончался. Врачи сообщили, что у ребенка был сильно повышен билирубин в крови. После вскрытия причиной смерти назвали бактериальный сепсис.

– Меруерт, врач, она мне сказала, что у него ядерная желтуха. А то, что там в морге дали, я в первый раз слышу, - вспоминает Залина Рогозина.

– Прививка гепатит Б – вот это и есть основная причина смерти моего сына. Они сделали сильную передозировку ему, - уверен отец.

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что результаты вскрытия являются предварительными. Точные причины смерти будут установлены после гистологического исследования.

– На данный момент не подтверждаем смерть младенца от вакцинации. Сейчас создана комиссия совместно с Комитетом контроля качества безопасности товаров и услуг. По результатам комиссии будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода, - Асель Бисенбаева, зам. руководителя управления общественного здоровья г. Алматы.

В ведомстве заявили, что этот случай на особом контроле. Между тем родители умершего ребенка готовятся писать заявление в правоохранительные органы.

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