Toyota отзывает более 3 млн автомобилей по всему миру

Toyota решила отозвать такие модели, как Corolla, Matrix, Avalon и Avalon Hybrid.

Около 3,4 млн автомобилей Toyota, проданных по всему миру, будут отозваны производителем из-за неисправностей в системах безопасности, сообщает Красная звезда.

Причиной отзыва проданных автомобилей стали проблемы с электронным блоком управления, из-за которых подушки безопасности в случае аварии могут не раскрыться или сработать нештатно. Уже было заявлено об одной аварии со смертельным исходом.

Toyota решила отозвать для устранения неисправностей такие модели, как Corolla, произведенные с 2011 по 2019 года, Matrix, произведенные с 2011 по 2013 гг., Avalon и Avalon Hybrid — с 2013 по 2018 года.

Напомним, наибольшее число автомобилей, которые отзывает Toyota, были проданы в США. Таких дилеры насчитали около 2,9 млн штук.







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