США хотят ограничить въезд для граждан Кыргызстана и Беларуси
Так же власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма.
Фото : EADaily22 января 2020, 07:46
Администрация США планирует внести семь стран, включая Беларусь и Кыргызстан, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты, сообщает Эхо Москвы.
По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Беларуси, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.
Накануне власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в Соединенные Штаты, чтобы родившийся там ребенок автоматически получил американское гражданство.
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