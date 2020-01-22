США хотят ограничить въезд для граждан Кыргызстана и Беларуси

Так же власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма.

Администрация США планирует внести семь стран, включая Беларусь и Кыргызстан, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты, сообщает Эхо Москвы.

По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Беларуси, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.

Накануне власти США анонсировали планы по ограничению так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в Соединенные Штаты, чтобы родившийся там ребенок автоматически получил американское гражданство.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!