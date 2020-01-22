175-летний юбилей Абая отметят в "Астана Опера"

В рамках юбилейного года творческий коллектив столичного театра представит знаменитую постановку оперы А. Жубанова, Л. Хамиди "Абай" зарубежной публике как часть гастролей, запланированных на 2020 год.

Официальное открытие юбилейного года – 175-летия Абая Кунанбаева – с большим успехом прошло 21 января в "Астана Опера". Первым из мероприятий, посвященных театром великому поэту, философу и просветителю, станет прославленная опера "Абай" Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди. Жемчужина национальной классики будет предложена слушателям 25 января на сцене Большого зала, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

В этот вечер на сцену выйдут ведущие солисты театра: заглавную партию Абая исполнит Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Айдар – Заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш, Жиренше – Талгат Галеев. В образе Ажар дебютирует солистка театра кавалер Ордена "Құрмет" Айзада Капонова. Свои интерпретации героев представят солисты: Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Салтанат Муратбекова, Кокпай – Ержан Саипов, Сырттан – Болат Есимханов, Нарымбет – Ерулан Камел, Мес – Шынгыс Расылхан. Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под управлением дирижера лауреата международных конкурсов Руслана Баймурзина.

В рамках юбилейного года творческий коллектив столичного театра представит знаменитую постановку оперы А. Жубанова, Л. Хамиди "Абай" зарубежной публике как часть гастролей, запланированных на 2020 год.

В "Астана Опера" премьера спектакля на либретто Мухтара Ауэзова состоялась 25 сентября 2015 года. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев, Режиссер-постановщик – Джанкарло дель Монако (Италия). Режиссер-консультант – Народный артист Казахстана Есмухан Обаев. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, ответственные концертмейстеры – Елена Сахно, Ирина Кургузкина.

Художественное оформление оперы создал творческий тандем знаменитого сценографа современности Эцио Фриджерио и лауреата премии "Оскар" художника по костюмам Франки Скуарчапино (Италия).

Начало спектакля в 17.00.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!