Худайбергенов: Заседание правительства будет интересным

Токаев подведет итоги года.

Советник Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов рассказал, что ожидает от заседания правительства, которое пройдет 24 января, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Уже через 2 дня состоится расширенное заседание Правительства - с участием Президента. Сейчас можно наблюдать как вся система госуправления денно и нощно готовится к этому заседанию. Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подводить итоги года, пусть и неполного, под его управлением, а значит ожидаются оценки действий Правительства. Звучат разные оценки различных экспертов - от "все пройдет в рабочем режиме" до "будет мощный разбор полетов". Давать свою оценку не буду, просто подождем как пройдет на самом деле, но, надеюсь, что заседание будет интересным, а озвученные там идеи станут прологом к новой экономической политике и перестройке системы госуправления, - пишет он.

По его словам, резидент недавно обозначал, что нам нужна новая система госуправления.

И это действительно так. Здесь дело уже не только в том, что бюрократия мучает самих же госслужащих, не говоря уже о населении и бизнесе, а о том, что Казахстан потерял темп реформ и начинает проигрывать хотя бы тому же Узбекистану по скорости изменений. Надо отметить то, что бюрократия довела ситуацию до того, что даже при предыдущем президенте процент реально исполненных поручений едва ли превышал 20%, а все остальное исполнялось формально, а по факту в лучшем случае выхолащивалось, а в худшем случае просто переносилось на следующий год. И здесь срабатывает интересный феномен - нельзя обвинить кого-то конкретно, но вот коллективно все друг друга обвязали ненужными согласованиями, отчетностью и прочими ограничениями, убивающими драгоценное время, необходимое для выполнения поручений. Так дальше продолжаться не может, и это понимают абсолютно все, и действующий президент, и прежний, и вся система госуправления. В разговорах чиновники признаются, что бюрократия практически убила вертикаль власти - каждый маленький вопрос становится как минимум политическим, требуя решения на самом верху, а как максимум коллегиальным, требуя согласования минимум 50, а то 100 человек на разных уровнях. И обязательно кто-то да вставит свои три копейки, не имея на то никаких полномочий, но просто чтобы перестраховаться от мнимых рисков, и все, поручение умерло - идея, заложенная в поручениях, не имеет административной силы изменить обстоятельства под себя, наоборот, идею подстраивают под имеющиеся обстоятельства, гарантируя ее выхолащивание, - уточнил советник.

Недавно Худайбергенов критиковал пенсионную систему и это расценили как некую критику наследия первого президента.

На самом деле он после 2004 года и не гордился пенсионной системой. Каждый раз ее проблемы латали за счет государства. То давайте введем базовую пенсию, чтобы компенсировать низкие пенсии, то введем гособлигации, дающие нужную доходность для пенсионных фондов, то повысим пенсионный возраст, то ужесточим санкции за неуплату взносов и т.д. Бесконечное латание дыр, а ситуация не улучшается. Но ладно, суть не в этом. Дело в том, что экс-президент не ограничивает Токаева в самостоятельной оценке происходящего, применении других решений и т.д. Понятно же, что теперь ответственность за дальнейшее несет новый президент и он сам знает, что и как дальше делать. В целом же соблюдается "золотая пропорция", соответствующая формуле "взрослых" наций - "заслуги первичны, а ошибки вторичны". А заслуг хватает (Болашак, перенос столицы, опережающая цифровизация, блестящая внешняя политика). В общем, должен сохраняться почет, а ошибки должны исправляться без какой-либо личностной привязки, причем в интересах и прежнего, и нового президента необходим новый взгляд на старые вопросы. Надеюсь, такой культуры будут придерживаться все последующие президенты, обеспечивая преемственность и гибкость управления государством. Кстати, такой принцип взаимоотношений ясно показывает, что нет пресловутого двоевластия, - считает он.

Интересно, что на самом деле большинству внешних наблюдателей, особенно из числа инвесторов, в принципе, неинтересны детали, их устраивает эта "золотая пропорция", означающая для них дальнейшие реформы без какой-либо нестабильности.

Кстати, я сегодня встречался с крупным инвестором, который заинтересован в добыче и переработке лития в Казахстане (CSI в 2017 году участвовал в проекте "Энергетический форсайт", и теперь у нас есть полные данные по всем источникам энергии Казахстана). И на встрече в дипломатических формулировках было озвучено то же самое. В общем, ждем новостей с расширенного заседания! Надеюсь, будет много хороших новостей! - заключил советник.

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