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Бывший муж Жанны Фриске со скандалом потерял работу

Эрнст регулярно заставлял его вспоминать об умершей супруге, чтобы "пускать слезу".

Фото : рамблер22 января 2020, 10:48

Сразу после смерти Жанны Фриске ее супруга, Дмитрия Шепелева, назначили на пост ведущего теле-шоу "На самом деле", которое проходит на "Первом канале". Дмитрий Шепелев стал первым ведущим данного проекта, но, видимо, теперь не единственным… Еще в начале января между Шепелевым и генеральным директором "Первого канала", Константином Эрнстом, произошел конфликт. Об этом сообщает "Рамблер".

В декабре Дмитрий высказался, что больше не хочет быть ведущим шоу "На самом деле". Тогда Константин Эрнст простил ему эту оплошность.

Но телеведущий продолжил провоцировать генерального директора: в своем Instagram он опубликовал Stories, где заявил, что некоторые подписчики на его страничке "такие же лживые и постановочные, как программа, которую он ведет".

Дмитрий Шепелев раскрыл людям глаза на передачу: помимо должности телеведущего, Дмитрий был еще и менеджером проекта, который уговаривал гостей передачи врать и вступать в конфликты за денежное вознаграждение.

Также Шепелев подчеркнул, что регулярно Константин Эрнст заставлял его вспоминать об умершей супруге, чтобы "пускать слезу".

Ведущему надоело такое развитие событий, и он отказался следовать сценарию генерального директора канала. После этого Константин Эрнст уволил Дмитрия Шепелева с должности ведущего телешоу. Ходят слухи, что теперь его место займет Дмитрий Нагиев.


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