Бывший муж Жанны Фриске со скандалом потерял работу

Эрнст регулярно заставлял его вспоминать об умершей супруге, чтобы "пускать слезу".

Сразу после смерти Жанны Фриске ее супруга, Дмитрия Шепелева, назначили на пост ведущего теле-шоу "На самом деле", которое проходит на "Первом канале". Дмитрий Шепелев стал первым ведущим данного проекта, но, видимо, теперь не единственным… Еще в начале января между Шепелевым и генеральным директором "Первого канала", Константином Эрнстом, произошел конфликт. Об этом сообщает "Рамблер".

В декабре Дмитрий высказался, что больше не хочет быть ведущим шоу "На самом деле". Тогда Константин Эрнст простил ему эту оплошность.

Но телеведущий продолжил провоцировать генерального директора: в своем Instagram он опубликовал Stories, где заявил, что некоторые подписчики на его страничке "такие же лживые и постановочные, как программа, которую он ведет".

Дмитрий Шепелев раскрыл людям глаза на передачу: помимо должности телеведущего, Дмитрий был еще и менеджером проекта, который уговаривал гостей передачи врать и вступать в конфликты за денежное вознаграждение.

Также Шепелев подчеркнул, что регулярно Константин Эрнст заставлял его вспоминать об умершей супруге, чтобы "пускать слезу".

Ведущему надоело такое развитие событий, и он отказался следовать сценарию генерального директора канала. После этого Константин Эрнст уволил Дмитрия Шепелева с должности ведущего телешоу. Ходят слухи, что теперь его место займет Дмитрий Нагиев.

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