Алкогольная продукция подорожала в Казахстане

Водка подорожала на 10% за год, пиво — на 8,5%.

По итогам 12 месяцев прошлого года выпуск крепких алкогольных напитков сильно сдал позиции: так, производство водки сократилось к 2018-му на 34,3%, до 19,5 млн литров; ликеров и прочих подобных напитков — на 32,7%, до 2,3 млн литров; коньяка — на 13,2%, до 11,9 млн литров, передает zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

В то же время выпуск более легких напитков — вина и пива, — напротив, заметно увеличился: пива — на 10,9%, до 663,6 млн литров; вина (включая сусло) — на 14,3%, до 49,9 млн литров (непосредственно виноградное вино составило 21,6 млн литров, из них игристое вино — 3,1 млн литров).

Связаны такие показатели, судя по всему, как с тем, что казахстанцы постепенно переходят на более легкий алкоголь, так и, вероятно, с уходом части рынка крепкого алкоголя в тень.

Рынок водки и ликеро-водочных изделий обеспечивается отечественным производством в целом неплохо: по итогам 10 месяцев казахстанские компании перекрыли сразу 77,7% спроса.

В секторе вин импорт играет более заметную роль — здесь местные виноделы перекрыли лишь 68,1% рынка.

Что касается пива, этот рынок практически полностью принадлежит отечественным компаниям: 91,3% спроса перекрыто казахстанскими производителями.

За прошедший год алкогольные напитки заметно выросли в цене: плюс 8,6%. Сильнее всего ожидаемо подорожала водка — сразу на 10,2% за год. Вино выросло в цене на 5%, пиво — на 8,5%.

Напомним, акцизы на алкогольную продукцию (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) в 2019 году выросли до 2550 тенге на литр стопроцентного спирта.

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