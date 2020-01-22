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Футбольный фанат жестко "спалился" на весь стадион

Видео мгновенно разлетелось по интернету.

Фото : кадр из видео22 января 2020, 11:42

Болельщик эквадорского футбольного клуба "Барселона" попал в неловкую ситуацию перед началом товарищеского матча его любимой команды с "Дельфином". Теперь его ждут, похоже, большие проблемы в личной жизни, передает zakon.kz.

Сидя на трибунах, парень обнимал сидевшую рядом красивую девушку и поцеловал ее в губы, после чего поднял голову и увидел, что этот милый момент транслировался на весь стадион и, соответственно, на местное телевидение. Реакция парня была немного странной - он резко убрал руку с плеча красотки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон.

При это видно, что девушке поцелуй явно очень понравился, и она хотела бы продолжения, поэтому сидела крайне разочарованная, покусывая свои губки.

Видео мгновенно разлетелось по интернету, и теперь люди гадают, с чем связано такая реакция парня, одна из версий такова, что рядом была его любовница, и дома его ждал, скорее всего, серьезный разговор с женой.


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