Футбольный фанат жестко "спалился" на весь стадион

Болельщик эквадорского футбольного клуба "Барселона" попал в неловкую ситуацию перед началом товарищеского матча его любимой команды с "Дельфином". Теперь его ждут, похоже, большие проблемы в личной жизни, передает zakon.kz.

Сидя на трибунах, парень обнимал сидевшую рядом красивую девушку и поцеловал ее в губы, после чего поднял голову и увидел, что этот милый момент транслировался на весь стадион и, соответственно, на местное телевидение. Реакция парня была немного странной - он резко убрал руку с плеча красотки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон.

При это видно, что девушке поцелуй явно очень понравился, и она хотела бы продолжения, поэтому сидела крайне разочарованная, покусывая свои губки.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic ???? pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR