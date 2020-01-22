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Казахстанца пытались вывезти за границу в багажнике автомобиля

Водитель автомашины будет привлечен к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

Фото : penzavzglyad.ru22 января 2020, 11:51

На казахстанско-российской границе пограничники задержали автомобиль с мужчиной в багажнике, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Как сообщили в ведомстве, отделение "Сырым авто" Уральского пограничного отряда в 00 часов 30 минут задержан гражданин Кыргызской Республики 1970 г.р., который следовал из Казахстана в Россию на автомобиле LADA Largus.

При досмотре автомобиля в багажном отделении обнаружен под матрацами и одеялами гражданин Казахстана 1978 г.р. Водитель автомашины будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 394 УК РК за организацию незаконной миграции путем предоставления транспортных средств, – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.


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